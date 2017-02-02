Чергове засідання у справі 2 травня в Одесі перенесли
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні в Малиновському районному суді Одеси проходило судове засідання у справі 2 травня. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Цього разу розгляд справи не відбувся через хворобу одного із суддів суддійськоі колегіі. Олексій Старіков наразі знаходиться на лікарняному, у зв’язку з чим розгляд справи призначили на 10 лютого.
Нагадаємо, на попередньому засіданні прокуратура подала клопотання, що було підтримано суддійською колегією, в якому йшлося про те, що відсутність обвинувачених під час розгляду справи карається штрафом у розмірі 1 тис. 600 грн.