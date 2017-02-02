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Чергове засідання у справі 2 травня в Одесі перенесли

Чергове засідання у справі 2 травня в Одесі перенесли

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні в Малиновському районному суді Одеси проходило судове засідання у справі 2 травня. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Цього разу розгляд справи не відбувся через хворобу одного із суддів суддійськоі колегіі. Олексій Старіков наразі знаходиться на лікарняному, у зв’язку з чим розгляд справи призначили на 10 лютого.

Нагадаємо, на попередньому засіданні прокуратура подала клопотання, що було підтримано суддійською колегією, в якому йшлося про те, що відсутність обвинувачених під час розгляду справи карається штрафом у розмірі 1 тис. 600 грн.

Українські Національні Новини

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