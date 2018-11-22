Очередное мошенничество с Вitcoin: на этот раз - в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правоохранители индийского города Чандигарха задержали группу людей, подозреваемых в мошенничестве с Вitcoin. Об этом пишет cointelegraph.com, передает УНН.
Речь идет о группе из четырех человек.
"Правоохранители полагают, что они обманули тысячи инвесторов, отдавших им 100 млн рупий (1,4 млн долл.)", - пишет издание.
Сообщается, что обвиняемые создали компанию "Gain Вitcoin", продвигавшую токен GainBitcoin в ходе конференций и семинаров. Подозреваемые сумели получить средства от 8 тыс. инвесторов по всему государству. По данным следствия, проект ICO компании был фальшивым, полученные деньги мошенники присвоили.
Обвинительный акт в отношении фигурантов дела будет рассмотрен 4 декабря. Материалы дела насчитывают 1,8 тыс. страниц и включают 18 жалоб и показания 27 свидетелей.
Также, к делу прилагается постановление Резервного банка Индии о том, что Вitcoin не признан законным платежным средством.
Напомним, многие страны мира опасаются легализации криптовалют.
Ранее УНН сообщал, что в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.