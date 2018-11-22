Чергове шахрайство з Вitcoin: на цей раз - в Індії

Йдеться про групу з чотирьох осіб.

"Правоохоронці вважають, що вони обдурили тисячі інвесторів, які віддали їм 100 млн рупій (1,4 млн дол.)", - пише видання.

Повідомляється, що обвинувачені створили компанію "Gain Вitcoin", просувати токен GainBitcoin під час конференцій і семінарів. Підозрювані зуміли отримати кошти від 8 тис. інвесторів по всій державі. За даними слідства, проект ICO компанії був фальшивим, отримані гроші шахраї привласнили.

Обвинувальний акт щодо фігурантів справи буде розглянуто 4 грудня. Матеріали справи налічують 1,8 тис. сторінок і включають 18 скарг і свідчення 27 свідків.

Також, до справи додається постанова Резервного банку Індії про те, що Вitcoin не визнано законним платіжним засобом.

Нагадаємо, багато країн світу побоюються легалізації криптовалют.

Раніше УНН повідомляв, що в Америці біткоїн вважають "надризиковим активом".

Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїн Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".