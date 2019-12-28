Очереди в КПВВ на Донбассе перед Новым годом выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Утром в субботу, 28 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 475 автомобилей, что на около 200 автомобилей больше, чем накануне. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/70; "Марьинка" - 0/150; "Новотроицкое" - 50/120; "Гнутово" - 20/40", - указали в ведомстве.
Как отмечается, на утро субботы все КПВВ работают в штатном режиме.
Указано, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и уменьшился по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 49,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.
Напомним, на новогодние праздники КПВВ "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме.