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Черги у КПВВ на Донбасі перед Новим роком зросли

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Зранку в суботу, 28 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 475 автомобілів, що на близько 200 автомобілів більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 25/70; “Мар’їнка” - 0/150; “Новотроїцьке” - 50/120; “Гнутове” - 20/40", - вказали у відомстві.

Як зазначається, на ранок суботи усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Вказано, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним та зменшився в порівнянні з попереднім днем. Загалом учора через КПВВ прослідувало 49,2 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, на новорічні свята КПВВ "Станиця Луганська" працюватиме в штатному режимі.

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