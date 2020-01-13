Очереди на границе со странами ЕС существенно уменьшились
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Загруженность пунктов пропуска на границе Украины со странами ЕС существенно уменьшилась. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"По состоянию на утро сегодня, 13 января, практически все пункты пропуска разгружены", - сообщили пограничники.
Как отмечается, на отдельных направлениях находится незначительное количество транспортных средств:
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- с Республикой Польша: "Ягодин" - 10, "Устилуг" - 10, "Рава-Русская" - 10, "Грушев" - 20, "Краковец" - 30.
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- со Словацкой Республикой: "Малый Березный" - 10, "Ужгород" - 10.
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- с Венгрией: "Тиса" - 15.
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Очереди, которые возникли в последние дни в пунктах пропуска на западном участке границы, пограничники объяснили тем, что после завершения новогодних и рождественских праздников на выезд из Украины в страны ЕС возвращаются наши соотечественники, которые там временно проживают или учатся.
Добавим, очереди на границе со странами ЕС начали уменьшаться накануне, 12 января.