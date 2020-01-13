Черги на кордоні з країнами ЄС суттєво зменшилися
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Завантаженість пунктів пропуску на кордоні України з країнами ЄС суттєво зменшилася. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
“Станом на ранок сьогодні, 13 січня, практично всі пункти пропуску розвантажені”, — повідомили прикордонники.
Як зазначається, на окремих напрямках перебуває незначна кількість транспортних засобів:
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- з Республікою Польща: “Ягодин” — 10, “Устилуг” — 10, “Рава-Руська” — 10, “Грушів” — 20, “Краковець” — 30.
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- зі Словацькою Республікою: “Малий Березний” — 10, “Ужгород” — 10.
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- з Угорщиною: “Тиса” — 15.
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Черги, які виникли протягом останніх днів в пунктах пропуску на західній ділянці кордону, прикордонники пояснили тим, що після завершення новорічних та різдвяних свят на виїзд з України до країн ЄС повертаються наші співвітчизників, які там тимчасово проживають або навчаються.
Додамо, черги на кордоні з країнами ЄС почали зменшуватися напередодні, 12 січня.