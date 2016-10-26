Очередь из грузовых автомобилей образовалась на границе с Румынией

По словам дальнобойщиков, одни стоят в очереди с утра, другие - уже более 60 часов. Водитель из Сербии господин Милан рассказал корреспонденту УНН, что в очереди он уже более 7 часов, и готов к тому, что будет стоять еще 3-4 дня. Водители жалуются на румынскую сторону, которая якобы достаточно медленно пропускает грузовики, зато с той стороны границы таких очередей нет.

"С нашей стороны мы работаем в штатном режиме, никаких сбоев не было. Но действительно на подъезде к пункту пропуска скопилось около 160 грузовиков. Причин тому несколько. Во-первых, истекает срок действия разрешительных документов на пересечение границы. Во-вторых, Румыния уменьшила количество авто, которых обслуживает по пересечению границы в сутки, поэтому очередь движется медленнее. И через новую дорогу на этот пункт пропуска вернулись многие водители", - прокомментировал ситуацию заместитель начальника Мукачевского пограничного отряда Сергей Тимощук.

Иностранные же водители отмечают, что выбирают транзит Украины, потому что он дешевле, чем в других странах ЕС. Однако, если приходится перевозить продукцию, которая быстро портится, то едут, например, Венгрией, ведь там быстрее. Жалуются дальнобойщики, что во время длительного пребывания в очереди приходится мириться с отсутствием элементарной инфраструктуры - негде принять душ, нормально поесть, сходить в туалет и т.д. И качество дороги на подъезде к ПП "Дьяково" оставляет желать лучшего.

"Дороги - это же зеркало государства для путешественников. Здесь плохая дорога, однако, не поверите, но лет 10-15 назад была гораздо хуже. Теперь видим, что в Украине дорогами начали заниматься. И за несколько километров до пункта пропуска уже появилось хорошее дорожное покрытие, как в Евросоюзе", - рассказал дальнобойщик из Сербии.

Как сообщили корреспонденту УНН в Закарпатской ОГА, действительно, капитальный ремонт дороги между пунктами пропуска "Дьяково" и "Вилок" должен уже в этом году частично решить проблему разбитых дорог на подъездах к месту пересечения госграницы на Закарпатье. Сегодня, 26 октября, 5 километров полностью реконструированной дороги и отремонтированый мост презентовали в Виноградовском районе, который одновременно граничит с Венгрией и Румынией.

Как ранее сообщал, новую дорогу между пунктами пропуска с Венгрией и Румынией презентовали в Закарпатье.