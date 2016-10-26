Черга з вантажних автомобілів утворилася на кордоні з Румунією

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 1572 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 10522 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32110 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61427 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75570 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144775 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206443 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193344 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213024 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197386 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп введе мита для України у 10%

2 квітня, 21:12 • 5919 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 7938 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 7030 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 8844 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 8420 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 10531 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 488643 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 322961 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384835 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497077 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126371 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185823 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128430 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163029 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186252 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Черга з вантажних автомобілів утворилася на кордоні з Румунією

Черга з вантажних автомобілів утворилася на кордоні з Румунією

Київ • УНН

 • 13957 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні у пункті пропуску “Дяково” на українсько-румунському кордоні, що на Закарпатті, утворилася черга у понад 150 вантажних автомобілів, які прямують на виїзд з України, передає кореспондент УНН.

За словами далекобійників, одні стоять у черзі з ранку, інші — вже понад 60 годин. Водій з Сербії пан Мілан розповів кореспонденту УНН, що у черзі він вже понад 7 годин, і готовий до того, що стоятиме ще 3-4 дні. Водії нарікають на румунську сторону, яка нібито досить повільно пропускає вантажівки, натомість з того боку кордону таких черг немає.

“З нашого боку ми працюємо у штатному режимі, ніяких збоїв не було. Але дійсно на під′їзді до пункту пропуску скупчилося близько 160 вантажівок. Причин тому кілька. По-перше, добігає завершення термін дії дозвільних документів на перетин кордону. По-друге, Румунія зменшила кількість авто, що обслуговує по перетину кордону на добу, тому черга рухається повільніше. Та й через нову дорогу на цей пункт пропуску повернулися багато водіїв”, — прокоментував ситуацію заступник начальника Мукачівського прикордонного загону Сергій Тимощук.

Іноземні ж водії зазначають, що обирають транзит Україною, бо він дешевший, ніж у сусідніх країнах ЄС. Однак, якщо доводиться перевозити продукцію, яка швидко псується, то їдуть, наприклад, Угорщиною, адже там швидше. Нарікають далекобійники, що під час тривалого перебування у черзі доводиться миритися з відсутністю елементарної інфраструктури — немає, де прийняти душ, нормально поїсти, сходити у туалет тощо. Та й якість дороги на під′їзді до ПП “Дяково” лишає бажати кращого.

“Дороги — то ж дзеркало держави для подорожуючих. Тут погана дорога, однак, не повірите, але років 10-15 тому була набагато гіршою. Тепер бачимо, що в Україні дорогами почали займатися. І за кілька кілометрів до пункту пропуску вже з’явилося гарне дорожнє покриття, як у Євросоюзі”, — розповів далекобійник з Сербії.

Як повідомили кореспонденту УНН у Закарпатській ОДА, дійсно, капітальний ремонт дороги між пунктами пропуску “Дяково” та “Вилок” має вже цього року частково вирішити проблему розбитих доріг на під′їздах до місця перетину держкордону на Закарпатті. Сьогодні, 26 жовтня, 5 кілометрів повністю реконструйованої дороги та відремонтований міст презентували у Виноградівському районі, який одночасно межує з Угорщиною та Румунією.

Як раніше повідомляв УНН, нову дорогу між пунктами пропуску з Угорщиною та Румунією презентували на Закарпатті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.05
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72