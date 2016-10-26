Черга з вантажних автомобілів утворилася на кордоні з Румунією
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні у пункті пропуску “Дяково” на українсько-румунському кордоні, що на Закарпатті, утворилася черга у понад 150 вантажних автомобілів, які прямують на виїзд з України, передає кореспондент УНН.
За словами далекобійників, одні стоять у черзі з ранку, інші — вже понад 60 годин. Водій з Сербії пан Мілан розповів кореспонденту УНН, що у черзі він вже понад 7 годин, і готовий до того, що стоятиме ще 3-4 дні. Водії нарікають на румунську сторону, яка нібито досить повільно пропускає вантажівки, натомість з того боку кордону таких черг немає.
“З нашого боку ми працюємо у штатному режимі, ніяких збоїв не було. Але дійсно на під′їзді до пункту пропуску скупчилося близько 160 вантажівок. Причин тому кілька. По-перше, добігає завершення термін дії дозвільних документів на перетин кордону. По-друге, Румунія зменшила кількість авто, що обслуговує по перетину кордону на добу, тому черга рухається повільніше. Та й через нову дорогу на цей пункт пропуску повернулися багато водіїв”, — прокоментував ситуацію заступник начальника Мукачівського прикордонного загону Сергій Тимощук.
Іноземні ж водії зазначають, що обирають транзит Україною, бо він дешевший, ніж у сусідніх країнах ЄС. Однак, якщо доводиться перевозити продукцію, яка швидко псується, то їдуть, наприклад, Угорщиною, адже там швидше. Нарікають далекобійники, що під час тривалого перебування у черзі доводиться миритися з відсутністю елементарної інфраструктури — немає, де прийняти душ, нормально поїсти, сходити у туалет тощо. Та й якість дороги на під′їзді до ПП “Дяково” лишає бажати кращого.
“Дороги — то ж дзеркало держави для подорожуючих. Тут погана дорога, однак, не повірите, але років 10-15 тому була набагато гіршою. Тепер бачимо, що в Україні дорогами почали займатися. І за кілька кілометрів до пункту пропуску вже з’явилося гарне дорожнє покриття, як у Євросоюзі”, — розповів далекобійник з Сербії.
Як повідомили кореспонденту УНН у Закарпатській ОДА, дійсно, капітальний ремонт дороги між пунктами пропуску “Дяково” та “Вилок” має вже цього року частково вирішити проблему розбитих доріг на під′їздах до місця перетину держкордону на Закарпатті. Сьогодні, 26 жовтня, 5 кілометрів повністю реконструйованої дороги та відремонтований міст презентували у Виноградівському районі, який одночасно межує з Угорщиною та Румунією.
Як раніше повідомляв УНН, нову дорогу між пунктами пропуску з Угорщиною та Румунією презентували на Закарпатті.