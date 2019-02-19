Из-за роста тарифов денег на субсидии всем не хватит

"Никто еще не знает окончательной суммы субсидии и их количества, так как тариф на тепло увеличился только сейчас. Но на декабрь месяц (2018 года - ред.) количество субсидиантив сократилось на 3 млн: было 6,9 млн, а стало 3,9 млн домохозяйств, а объем субсидий на этот год - 55 млрд грн (в прошлом году было 71 млрд грн - ред.). Мой прогноз, что не хватит такими темпами этой суммы, учитывая, что будет еще повышение цены на газ, потому что тогда, когда закладывалась эта сумма, в нее не закладывалось повышение цены на газ и новые тарифы на тепло", - отметил Кучеренко.



При этом он добавил, что деньги на субсидии 4 млн домохозяйств власть берет с налогов, которые платят члены остальных 8 млн домохозяйств, не получающих субсидии. "Те 8 млн домохозяйств, не имеющих субсидии, оплатят деньги тех четырех, которые получают субсидии", - отметил Кучеренко.



Напомним, из-за того, что многие лица выбывают из места регистрации для того, чтобы домохозяйство смогло получить субсидию, выросло количество лиц, которые не смогут принять участие в голосовании из-за невозможности установить их место регистрации.



На Тернопольской области правоохранители начали уголовное производство по факту мошенничества в отношении пенсионерки. Женщина внесла ложные сведения в декларацию о доходах, в результате незаконно получила более 20 тысяч гривен субсидии.



Украинцы получат наличные в счет субсидии, начисленной за февраль 2019 года.