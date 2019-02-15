Через субсидії побільшало виборців, які не зможуть проголосувати на виборах – ЦВК

"У нас є майже мільйон виборців, які з причини вибуття не включаються до списку виборців. І, на жаль, тенденція тільки на збільшення цієї цифри", - зазначив Стельмах.



За його словами, виборці отримують у паспорті позначку "вибув" у разі, якщо вибувають із зареєстрованого місця проживання – наприклад, із гуртожитку, і далі не можуть зареєструватись на новому місці, не маючи житла. Але є значна категорія осіб, які скористались своїм вибуттям з адреси для того, щоб оформити субсидію. Такі особи не включаються до списку виборців, оскільки неможливо встановити їхнє місце проживання.



Нагадаємо, у Міністерстві тимчасово окупованих територій мешканцям непідконтрольного Україні Криму дали інструкції щодо голосування на виборах.