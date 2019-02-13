МінТОТ дало інструкції для голосування українцям з окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Міністерстві тимчасово окупованих територій мешканцям непідконтрольного Україні Криму дали інструкції щодо голосування на виборах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МінТОТ у Херсонській області.
Умови, за якими українці з окупованого Криму зможуть проголосувати на виборах та референдумах, виглядають наступним чином.
Громадянам України з реєстрацією в АРК чи Севастополі слід звернутися з паспортом до будь-якого відділення органів Держреєстру виборців, заповнити заяву із зазначенням виборчої дільниці та відправити її поштою на адресу цієї дільниці.
Можливості відправки заяви онлайн наразі нема.
Як повідомляв УНН, указ Порошенка щодо визначення меж та переліку тимчасово окупованих населених пунктів у Донецькій та Луганській області використають для участі переселенців у виборах президента.
Нагадаємо, змінами до постанови ЦВК спрощено процедуру зміни місця голосування для людей, що виїхали з окупованих територій.