МинВОТ дало инструкции для голосования украинцам с оккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Министерстве временно оккупированных территорий жителям неподконтрольного Украине Крыма дали инструкции по голосованию на выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МинВОТ в Херсонской области.
Условия, по которым украинцы из оккупированого Крыма смогут проголосовать на выборах и референдумах, выглядят следующим образом.
Гражданам Украины с регистрацией в АРК или Севастополе следует обратиться с паспортом в любое отделение органов Госреестра избирателей, заполнить заявление с указанием избирательного участка и отправить ее по почте на адрес этого участка.
Возможности отправки заявления онлайн пока нет.
Как сообщал УНН, указ Порошенко относительно определения границ и перечня временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской области используют для участия переселенцев в выборах президента.
Напомним, изменениями к постановлению ЦИК упрощена процедура изменения места голосования для людей, которые выехали из оккупированных территорий.