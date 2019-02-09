МінТОТ вказало на зміни законодавства для участі переселенців у виборах

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Підписаний нещодавно указ Президента України щодо визначення меж та переліку тимчасово окупованих населених пунктів у Донецькій та Луганській області використають для участі переселенців у виборах президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Відтепер цей указ Президента використовуватимуть органи ведення Державного реєстру виборців під час процедури зміни місця голосування громадян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 7 лютого 2019 року підписав указ № 32/2019 щодо визначення меж та переліку районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНН, змінами до постанови ЦВК спрощено процедуру зміни місця голосування для людей, що виїхали з окупованих територій. 

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