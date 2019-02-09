МінТОТ вказало на зміни законодавства для участі переселенців у виборах

"Відтепер цей указ Президента використовуватимуть органи ведення Державного реєстру виборців під час процедури зміни місця голосування громадян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 7 лютого 2019 року підписав указ № 32/2019 щодо визначення меж та переліку районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНН, змінами до постанови ЦВК спрощено процедуру зміни місця голосування для людей, що виїхали з окупованих територій.