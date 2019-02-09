МинВОТ указало на изменения законодательства для участия переселенцев в выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Подписанный недавно указ Президента Украины относительно определения границ и перечня временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской области используют для участия переселенцев в выборах президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Отныне этот указ Президента будут использовать органы ведения Государственного реестра избирателей во время процедуры изменения места голосования граждан", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 7 февраля 2019 года подписал указ № 32/2019 по определению границ и перечня районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНН, изменениями к постановлению ЦИК упрощена процедура изменения места голосования для людей, выехавших с оккупированных территорий.