Президент підписав указ про межі і перелік населених пунктів тимчасово окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях". Відповідний указ №32/2019 оприлюднений на сайті Адміністрації Президента, передає УНН.
“Відповідно до частини другої статті 1 Закону України „Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях“ постановляю:
1. Затвердити межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування” — йдеться в указі президента.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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У додатку до документа наводяться територіальні координати меж та кордонів тимчасово окупованих територій на Донбасі, які визначаються фактичною лінією розмежування сторін.
Раніше УНН повідомляв, що Президент затвердив терміни призову-2019.