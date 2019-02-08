Президент подписал указ о границах и перечне населенных пунктов временно оккупированного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О границах и перечене районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях". Соответствующий указ №32/2019 обнародован на сайте Администрации Президента, передает УНН.
“Согласно части второй статьи 1 Закона Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“ постановляю:
1. Утвердить границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования”, — говорится в указе президента.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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В приложении к документу приводятся территориальные координаты границ и границ временно оккупированных территорий на Донбассе, которые определяются фактической линией разграничения сторон.
Ранее УНН сообщал, что Президент утвердил сроки призыва-2019.