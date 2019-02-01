Президент посмертно нагородив учасників бойових дій

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Частину з них нагороджено посмертно, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.