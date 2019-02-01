Президент посмертно нагородив учасників бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Частину з них нагороджено посмертно, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
"Серед нагороджених 67 військовослужбовців, що отримали поранення, посмертно нагороджено 21 військовослужбовця. Захисники відзначені за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності під час виконання завдань в операції Об’єднаних сил в Донецькій і Луганські областях", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримали старший лейтенант Максим Єрмохін та молодший лейтенант Денис Лошкарьов посмертно.
Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали 39 військових, з них посмертно – 18.
Ще двох військовослужбовців посмертно відзначено орденом Данила Галицького. Також медаллю "За військову службу Україні" нагороджено 3 військових, медаллю "Захиснику Вітчизни" - 41.
Нагадаємо, за час бойових дій на Донбасі загинули 70 бійців Сил спеціальних операцій.