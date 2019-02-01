Президент посмертно наградил участников боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. Часть из них награждены посмертно, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Среди награжденных 67 военнослужащих, получивших ранения, посмертно награжден 21 военнослужащий. Защитники награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности во время выполнения задач в операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
В частности, орден Богдана Хмельницкого III степени получили старший лейтенант Максим Ермохин и младший лейтенант Денис Лошкарев посмертно.
Орден "За мужество" III степени получили 39 военных, из них посмертно - 18.
Еще двое военнослужащих посмертно награждены орденом Даниила Галицкого. Также медалью "За военную службу Украине" награждены 3 военных, медалью "Защитнику Отечества" - 41.
Напомним, за время боевых действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций.