Из-за субсидий увеличилось избирателей, которые не смогут проголосовать на выборах - ЦИК

"У нас есть почти миллион избирателей, которые по причине выбытия не включаются в список избирателей. И, к сожалению, тенденция только на увеличение этой цифры", - отметил Стельмах.



По его словам, избиратели получают в паспорте отметку "выбыл" в случае, если выбывают из зарегистрированного места жительства - например, из общежития, и дальше не могут зарегистрироваться на новом месте, не имея жилья. Но есть значительная категория лиц, которые воспользовались своим выбыванием с адреса для того, чтобы оформить субсидию. Такие лица не включаются в список избирателей, поскольку невозможно установить их место жительства.



Напомним, в Министерстве временно оккупированных территорий жителям неподконтрольного Украины Крыма дали инструкции по голосованию на выборах.