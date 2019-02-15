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Из-за субсидий увеличилось избирателей, которые не смогут проголосовать на выборах - ЦИК

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Из-за того, что многие лица выбывают с места регистрации для того, чтобы домохозяйство смогло получить субсидию, выросло количество лиц, которые не смогут принять участие в голосовании из-за невозможности установить их место регистрации. Об этом сообщил руководитель службы распорядителя государственного реестра избирателей Александр Стельмах во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"У нас есть почти миллион избирателей, которые по причине выбытия не включаются в список избирателей. И, к сожалению, тенденция только на увеличение этой цифры", - отметил Стельмах.

По его словам, избиратели получают в паспорте отметку "выбыл" в случае, если выбывают из зарегистрированного места жительства - например, из общежития, и дальше не могут зарегистрироваться на новом месте, не имея жилья. Но есть значительная категория лиц, которые воспользовались своим выбыванием с адреса для того, чтобы оформить субсидию. Такие лица не включаются в список избирателей, поскольку невозможно установить их место жительства.

Напомним, в Министерстве временно оккупированных территорий жителям неподконтрольного Украины Крыма дали инструкции по голосованию на выборах.

Украинские Национальные Новости

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