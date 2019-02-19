Через зростання тарифів грошей на субсидії усім не вистачить

"Ніхто ще не знає остаточної суми субсидії і їх кількості, бо тариф на тепло збільшився тільки зараз. Але на грудень місяць (2018-го року – ред.) кількість субсидіантів скоротилась на 3 млн: було 6,9 млн, а стало 3,9 млн домогосподарств, а обсяг субсидій на цей рік – 55 млрд грн (минулого року було 71 млрд грн – ред.). Мій прогноз, що не вистачить такими темпами цієї суми, враховуючи, що буде ще підвищення ціни на газ, бо тоді, коли закладалась ця сума, в неї не закладалось підвищення ціни на газ та нові тарифи на тепло", - зазначив О.Кучеренко.



При цьому він додав, що гроші на субсидії 4 млн домогосподарств влада бере з податків, які сплачують члени решти 8 млн домогосподарств, які не отримують субсидії. "Ті 8 млн домогосподарств, які не мають субсидії, сплатять гроші за тих чотирьох, які отримують субсидії", - наголосив О.Кучеренко.



Нагадаємо, через те, що багато осіб вибувають з місця реєстрації для того, щоб домогосподарство змогло отримати субсидію, зросла кількість осіб, які не зможуть взяти участь у голосуванні через неможливість встановити їх місце реєстрації.



На Тернопільщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства щодо пенсіонерки. Жінка внесла неправдиві дані в декларацію про доходи, в результаті незаконно отримала понад 20 тисяч гривень субсидії.



Українці отримають готівку в рахунок субсидії, нарахованій за лютий 2019 року.