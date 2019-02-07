Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Тернопільщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства щодо пенсіонерки. Жінка внесла неправдиві дані в декларацію про доходи, в результаті незаконно отримала понад 20 тисяч гривень субсидії. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що 67-річна пенсіонерка приховала відомості про придбання квартири вартістю більш ніж 50 тисяч гривень. Зазначається, що житло вона купила в Івано-Франківську.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР і кваліфіковано ч. 1 ст.190 (шахрайство - ред.) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів, виправні роботи строком до двох років або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, Українці отримають готівку в рахунок субсидії, нарахованій за лютий 2019 року. 

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