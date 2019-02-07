Пенсионерка незаконно получила субсидии на 20 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Тернопольской области правоохранители начали криминальное производство по факту мошенничества в отношении пенсионерки. Женщина внесла ложные сведения в декларацию о доходах, в результате незаконно получила более 20 тысяч гривен субсидии. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.
Правоохранители установили, что 67-летняя пенсионерка скрыла сведения о приобретении квартиры стоимостью более 50 тысяч гривен. Отмечается, что жилье она купила в Ивано-Франковске.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицированно ч. 1 ст.190 (мошенничество - ред.) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, Украинцы получат наличные в счет субсидии, начисленной за февраль 2019 года.