Из-за жестокого обращения со страусиной фермы под Киевом забрали медвежат и львят

Детали

Инициатива забрать животных возникла из-за жестокого обращения. Речь идет о плохом питании, раннем отлучении от матери, что дестабилизирует психологическое и физическое состояние животных.

Зоозащитники написали заявление в Государственную экологическую инспекцию по поводу жестокого обращения с животными, и инициировали проверку. Как отметила Марина, процесс спасения животных занял около месяца.

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“Проверка приехала, установила правонарушения. Обычно, в таких случаях делаются предписания, чтобы что-то изменить. Так, как понятно было, что никто ничего не поменяет, это технически невозможно, начался процесс подготовки конфискации. Так, как страусиная ферма не очень заинтересована в шуме, скандале и конфискации, а животные уже были в плохом состоянии - они согласились передать их добровольно до того, как закончится весь этот процесс. Поэтому, мы приехали с нашими партнерами - Приютом для диких животных, со специальным транспортом, и забрали животных”, - рассказала женщина.

Как отмечает владелица ребцентра, в Украине сложно конфисковать животное по надлежащей процедуре, поскольку законодательство недоработано, а у государства нет возможности оплачивать транспортировку, и специалистов, которые занимаются реабилитацией животных. Поэтому, весь процесс происходит с помощью средств и усилий зоозащитников.

Добавим

“История со львятами и медвежатами разная. Медвежата более крепкие, у них главная проблема - психологическая травма из-за того, что их отлучили от родителей. У них также плохая шерсть и проблемы с пищеварением. Но, в принципе, они активны, подвижны и могут есть сами. Мы их кормим витаминами, лечим, даем возможность двигаться и общаться, убрали сам негативный фактор постоянного контакта с людьми”, - отмечает зоозащитница.

В то же время, ситуация со львятами, которые теперь живут в Приюте для диких животных, намного хуже. У них начал развиваться рахит на фоне неправильного питания и раннего отлучения от материнского молока. Из-за этого, в костях находится недостаточно кальция, что вызывает комплексный синдром заболеваний, который называется “хрустальные кости” (повышенная ломкость костей на фоне отсутствующего кальция - ред.).

“Переломы могут случаться при банальном прыжке, им больно двигаться, и одному из львят точно предстоят операции, потому, что рентген показал два перелома в тазобедренном суставе. Два остальных еще не готовы к рентгену, потому что нужна анестезия, а для этого им нужно окрепнуть. Возможно, там переломов нет, возможно, это только болевой синдром. Пока их нужно кормить, лечить, обезболивать до тех пор, когда они будут в состоянии подняться, и переносить какие-то процедуры”, - резюмировала Марина.

Что еще известно

Ранее совладелица приюта для медведей "Белая Скала" Марина Шквыря рассказала, что в Украине работают несколько приютов и реабилитационных центров для животных, однако все они переполнены.

По данным зоолога, общее количество медведей, содержащихся в украинских реабилитационных центрах, составляет около 60. При этом в природе бурых медведей насчитывается чуть больше трехсот, еще минимум 150-200 сейчас в неволе.