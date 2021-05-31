Через жорстоке поводження зі страусиної ферми під Києвом забрали ведмежат і левенят
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Зі страусиної ферми, розташованої в Ясногородці (Київська область), через жорстоке поводження забрали п'ять ведмежат і трьох левенят. Про це журналісту УНН розповіла співвласниця реабілітаційного центру "Біла скеля" Марина Шквиря.
Деталі
Ініціатива забрати тварин виникла через жорстоке поводження. Йдеться про погане харчування, раннє відлучення від матері, що дестабілізує психологічний і фізичний стан тварин.
Зоозахисники написали заяву до Державної екологічної інспекції з приводу жорстокого поводження з тваринами, і ініціювали перевірку. Як зазначила Марина, процес порятунку тварин зайняв близько місяця.
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"Перевірка приїхала, встановила правопорушення. Зазвичай, в таких випадках робляться приписи, щоб щось змінити. Так, як відомо було, що ніхто нічого не змінить, це технічно неможливо, почався процес підготовки конфіскації. Так, як страусина ферма не надто зацікавлена в шумі, скандалі та конфіскації, а тварини вже були в поганому стані - вони погодилися передати їх добровільно до того, як закінчиться весь цей процес. Тому, ми приїхали з нашими партнерами - Притулком для диких тварин, зі спеціальним транспортом, і забрали тварин", - розповіла жінка.
Як зазначає власниця ребцентрів, в Україні складно конфіскувати тварину за належною процедурою, оскільки законодавство недопрацьоване, а у держави немає можливості оплачувати транспортування, і фахівців, які займаються реабілітацією тварин. Тому, весь процес відбувається за допомогою засобів і зусиль зоозахисників.
Додамо
"Історія з левенятами і ведмежатами різна. Ведмежата міцніші, у них головна проблема - психологічна травма через те, що їх відлучили від батьків. У них також погана шерсть і проблеми з травленням. Але, в принципі, вони активні, рухливі і можуть їсти самі. Ми їх годуємо вітамінами, лікуємо, даємо можливість рухатися і спілкуватися, прибрали сам негативний фактор постійного контакту з людьми", - зазначає зоозахисниця.
У той же час, ситуація зі левенятами, які тепер живуть в Притулку для диких тварин, набагато гірша. У них почав розвиватися рахіт на тлі неправильного харчування і раннього відлучення від материнського молока. Через це, в кістках знаходиться недостатньо кальцію, що викликає комплексний синдром захворювань, який називається "кришталеві кістки" (підвищена ламкість кісток на тлі відсутнього кальцію - ред.).
"Переломи можуть траплятися при банальному стрибку, їм боляче рухатися, і одному з левенят точно має бути проведена операція, тому, що рентген показав два переломи в тазостегновому суглобі. Два інших ще не готові до рентгену, тому що потрібна анестезія, а для цього їм потрібно зміцніти. Можливо, там переломів немає, можливо, це тільки больовий синдром. Поки їх потрібно годувати, лікувати, знеболювати до тих пір, коли вони будуть в змозі піднятися, і переносити якісь процедури", - резюмувала Марина.
Що ще відомо
Раніше співвласниця притулку для ведмедів "Біла Скеля" Марина Шквиря розповіла, що в Україні працюють кілька притулків та реабілітаційних центрів для тварин, проте всі вони переповнені.
За даними зоолога, загальна кількість ведмедів, що містяться в українських реабілітаційних центрах, становить близько 60. При цьому в природі бурих ведмедів налічується трохи більше трьохсот, ще мінімум 150-200 зараз в неволі.