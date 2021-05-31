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Через жорстоке поводження зі страусиної ферми під Києвом забрали ведмежат і левенят

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Зі страусиної ферми, розташованої в Ясногородці (Київська область), через жорстоке поводження забрали п'ять ведмежат і трьох левенят. Про це журналісту УНН розповіла співвласниця реабілітаційного центру "Біла скеля" Марина Шквиря.

Через жорстоке поводження зі страусиної ферми під Києвом забрали ведмежат і левенят

Деталі

Ініціатива забрати тварин виникла через жорстоке поводження. Йдеться про погане харчування, раннє відлучення від матері, що дестабілізує психологічний і фізичний стан тварин.

Зоозахисники написали заяву до Державної екологічної інспекції з приводу жорстокого поводження з тваринами, і ініціювали перевірку. Як зазначила Марина, процес порятунку тварин зайняв близько місяця.

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"Перевірка приїхала, встановила правопорушення. Зазвичай, в таких випадках робляться приписи, щоб щось змінити. Так, як відомо було, що ніхто нічого не змінить, це технічно неможливо, почався процес підготовки конфіскації. Так, як страусина ферма не надто зацікавлена в шумі, скандалі та конфіскації, а тварини вже були в поганому стані - вони погодилися передати їх добровільно до того, як закінчиться весь цей процес. Тому, ми приїхали з нашими партнерами - Притулком для диких тварин, зі спеціальним транспортом, і забрали тварин", - розповіла жінка.

Як зазначає власниця ребцентрів, в Україні складно конфіскувати тварину за належною процедурою, оскільки законодавство недопрацьоване, а у держави немає можливості оплачувати транспортування, і фахівців, які займаються реабілітацією тварин. Тому, весь процес відбувається за допомогою засобів і зусиль зоозахисників.

Додамо

"Історія з левенятами і ведмежатами різна. Ведмежата міцніші, у них головна проблема - психологічна травма через те, що їх відлучили від батьків. У них також погана шерсть і проблеми з травленням. Але, в принципі, вони активні, рухливі і можуть їсти самі. Ми їх годуємо вітамінами, лікуємо, даємо можливість рухатися і спілкуватися, прибрали сам негативний фактор постійного контакту з людьми", - зазначає зоозахисниця.

У той же час, ситуація зі левенятами, які тепер живуть в Притулку для диких тварин, набагато гірша. У них почав розвиватися рахіт на тлі неправильного харчування і раннього відлучення від материнського молока. Через це, в кістках знаходиться недостатньо кальцію, що викликає комплексний синдром захворювань, який називається "кришталеві кістки" (підвищена ламкість кісток на тлі відсутнього кальцію - ред.).

"Переломи можуть траплятися при банальному стрибку, їм боляче рухатися, і одному з левенят точно має бути проведена операція, тому, що рентген показав два переломи в тазостегновому суглобі. Два інших ще не готові до рентгену, тому що потрібна анестезія, а для цього їм потрібно зміцніти. Можливо, там переломів немає, можливо, це тільки больовий синдром. Поки їх потрібно годувати, лікувати, знеболювати до тих пір, коли вони будуть в змозі піднятися, і переносити якісь процедури", - резюмувала Марина.

Що ще відомо

Раніше співвласниця притулку для ведмедів "Біла Скеля" Марина Шквиря розповіла, що в Україні працюють кілька притулків та реабілітаційних центрів для тварин, проте всі вони переповнені.

За даними зоолога, загальна кількість ведмедів, що містяться в українських реабілітаційних центрах, становить близько 60. При цьому в природі бурих ведмедів налічується трохи більше трьохсот, ще мінімум 150-200 зараз в неволі.

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