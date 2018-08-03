Из-за затяжных дождей в Украине ухудшилось качество зерна - агрометеоролог

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 12048 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 74138 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118475 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126392 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165852 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152207 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140222 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130334 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178832 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118293 просмотра

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Из-за затяжных дождей в Украине ухудшилось качество зерна - агрометеоролог

Из-за затяжных дождей в Украине ухудшилось качество зерна - агрометеоролог

Киев  •  УНН

 • 12695 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Из-за затяжных дождей в Украине ухудшилось качество зерна. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.

"Из-за такого климата, который был в Украине, качество зерна ухудшилось", - сообщила Адаменко.

Адаменко отметила, что климат в Украине характеризовался затяжными периодами осадков.

В частности, по ее словам, началось почернение колоса зерна и началось развитие грибковых заболеваний.

Напомним, проливные дожди накрыли Украину почти на две недели, затопив Киев и Львов.

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