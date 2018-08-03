Из-за затяжных дождей в Украине ухудшилось качество зерна - агрометеоролог
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Из-за затяжных дождей в Украине ухудшилось качество зерна. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.
"Из-за такого климата, который был в Украине, качество зерна ухудшилось", - сообщила Адаменко.
Адаменко отметила, что климат в Украине характеризовался затяжными периодами осадков.
В частности, по ее словам, началось почернение колоса зерна и началось развитие грибковых заболеваний.
Напомним, проливные дожди накрыли Украину почти на две недели, затопив Киев и Львов.