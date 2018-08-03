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Через затяжні дощі в Україні погіршилась якість зерна - агрометеоролог

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Через затяжні дощі в Україні погіршилась якість зерна. Про це на брифінгу повідомила начальниця відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає УНН.

"Через такий клімат, який був в Україні, якість зерна погіршилась", - повідомила Адаменко.

Адаменко відзначила, що клімат в Україні характеризувався затяжними періодами опадів.

Зокрема, за її словами, розпочалось почорніння колосу зерна та розпочався розвиток грибкових захворювань.

Нагадаємо, проливні дощі накрили Україну  майже на два тижні, затопивши Київ і Львів.

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