Через затяжні дощі в Україні погіршилась якість зерна - агрометеоролог
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Через затяжні дощі в Україні погіршилась якість зерна. Про це на брифінгу повідомила начальниця відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко, передає УНН.
"Через такий клімат, який був в Україні, якість зерна погіршилась", - повідомила Адаменко.
Адаменко відзначила, що клімат в Україні характеризувався затяжними періодами опадів.
Зокрема, за її словами, розпочалось почорніння колосу зерна та розпочався розвиток грибкових захворювань.
Нагадаємо, проливні дощі накрили Україну майже на два тижні, затопивши Київ і Львів.