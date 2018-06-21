Из-за "минирования" вокзала в Каменском открыли производство

"20 июня около 21:00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что в городе заминировано здание железнодорожного вокзала "Каменское-Пассажирский". На месте происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, эксперты-взрывотехники, кинологи с собаками, работники прокуратуры и других экстренных служб. Правоохранители эвакуировали пассажиров и сотрудников вокзала, обследовали помещения и прилегающую территорию. В результате осмотра никаких взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Каменском "заминировали" железнодорожный вокзал.