Через "замінування" вокзалу в Кам'янському відкрили провадження

"20 червня близько 21:00 до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що у місті заміновано будівлю залізничного вокзалу "Кам'янське-Пасажирський". На місці події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, експерти-вибухотехніки, кінологи з собаками, працівники прокуратури та інших екстрених служб. Правоохоронці евакуювали пасажирів та співробітників вокзалу, обстежили приміщення та прилеглу територію. В результаті огляду ніяких вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання від двох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кам'янському "замінували" залізничний вокзал.