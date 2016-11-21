Через мероприятие в связи с третьей годовщиной Революции Достоинства возможны изменения в работе метро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня 21 ноября в связи с запланированными мероприятиями до третьей годовщины Революции Достоинства возможны изменения в работе станций киевского метрополитена. Об этом УНН сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.
"21 ноября в связи с запланированными мероприятиями до третьей годовщины Революции Достоинства возможны изменения в работе станций киевского метрополитена", - говорится в сообщении.
В частности, во избежание скопления людей, запланировано закрытие входа и выхода со станции "Крещатик" до улицы Институтской.