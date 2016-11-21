Через заходи до третьої річниці Революції Гідності можливі зміни в роботі метро
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні 21 листопада у зв’язку з запланованими заходами до третьої річниці Революції Гідності можливі зміни в роботі станцій київського метрополітену. Про це УНН повідомили у прес-службі київського метрополітену.
"21 листопада у зв’язку з запланованими заходами до третьої річниці Революції Гідності можливі зміни в роботі станцій київського метрополітену",- йдеться в повідомленні.
Зокрема, для уникнення скупчення людей, заплановано закриття входу та виходу зі станції “Хрещатик” до вулиці Інститутська.