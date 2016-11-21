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Через заходи до третьої річниці Революції Гідності можливі зміни в роботі метро

Через заходи до третьої річниці Революції Гідності можливі зміни в роботі метро

Київ • УНН

 • 7038 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні 21 листопада у зв’язку з запланованими заходами до третьої річниці Революції Гідності можливі зміни в роботі станцій київського метрополітену. Про це УНН повідомили у прес-службі київського метрополітену.

"21 листопада у зв’язку з запланованими заходами до третьої річниці Революції Гідності можливі зміни в роботі станцій київського метрополітену",- йдеться в повідомленні.

Зокрема, для уникнення скупчення людей, заплановано закриття входу та виходу зі станції “Хрещатик” до вулиці Інститутська.

 

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