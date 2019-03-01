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Из-за гибели малыша в лифте чиновнику избрана мера пресечения

Из-за гибели малыша в лифте чиновнику избрана мера пресечения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Директору департамента Сумского горсовета избрали меру пресечения в виде личного обязательства из-за гибели малыша в лифте одной из многоэтажек в Сумах. На сегодня он уже отстранен от должности. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"На вчерашнем судебном заседании прокуратура обратилась с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства и об отстранении его от должности. Суд удовлетворил личное обязательство и возложил на него определенные обязанности, в частности, не общаться со свидетелями, с потерпевшими, приходить по вызову в органы полиции и прокуратуры, сдать свой загранпаспорт. Об отстранении - отказали, поскольку сейчас есть отстранение от работы руководством", - сообщила Науменко.

Она также добавила, что в прокуратуре дождутся, когда чиновник приступит к выполнению своих обязанностей, чтобы подать в суд повторное ходатайство об отстранении его от должности.

Как сообщал УНН, 22 февраля заместителю городского головы и директору департамента Сумского горсовета объявили о подозрении. Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины - невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека.

Напомним, 2 января малыш погиб в лифте одного из домов в Сумах.

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