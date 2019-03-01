Из-за гибели малыша в лифте чиновнику избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Директору департамента Сумского горсовета избрали меру пресечения в виде личного обязательства из-за гибели малыша в лифте одной из многоэтажек в Сумах. На сегодня он уже отстранен от должности. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
"На вчерашнем судебном заседании прокуратура обратилась с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства и об отстранении его от должности. Суд удовлетворил личное обязательство и возложил на него определенные обязанности, в частности, не общаться со свидетелями, с потерпевшими, приходить по вызову в органы полиции и прокуратуры, сдать свой загранпаспорт. Об отстранении - отказали, поскольку сейчас есть отстранение от работы руководством", - сообщила Науменко.
Она также добавила, что в прокуратуре дождутся, когда чиновник приступит к выполнению своих обязанностей, чтобы подать в суд повторное ходатайство об отстранении его от должности.
Как сообщал УНН, 22 февраля заместителю городского головы и директору департамента Сумского горсовета объявили о подозрении. Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины - невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека.
Напомним, 2 января малыш погиб в лифте одного из домов в Сумах.