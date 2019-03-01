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Через загибель малюка у ліфті чиновнику обрали запобіжний захід

Через загибель малюка у ліфті чиновнику обрали запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Директорові департаменту Сумської міськради обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання через загибель малюка у ліфті однієї з багатоповерхівок у Сумах. На сьогодні він уже відсторонений від посади. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталя Науменко.

“На вчорашньому судовому засіданні прокуратура звернулася з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання і про відсторонення його від посади. Суд задовольнив особисті зобов’язаня та поклали на нього певні обов’язки, зокрема, не спілкуватися з свідками, з потерпілими, приходити за викликом до органів поліції та прокуратури, здати свій закордонний паспорт. Щодо відсторонення – відмовили, оскільки наразі є відсторонений від роботи керівництвом”, - повідомила Науменко.

Вона також додала, що у прокуратурі дочекаються, коли чиновник стане до виконання своїх обов’язків, щоб подати до суду повторне клопотання про відсторонення його від посади.

Як повідомляв УНН, 22 лютого заступнику міського голови та директорові департаменту Сумської міськради оголосили про підозру. Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України - невиконання або неналежне виконанні службовою особою службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті особи.

Нагадаємо, 2 січня малюк загинув у ліфті одного з будинків у Сумах.

Українські Національні Новини

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