Через загибель малюка у ліфті чиновнику обрали запобіжний захід

КИЇВ. 1 березня. УНН. Директорові департаменту Сумської міськради обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання через загибель малюка у ліфті однієї з багатоповерхівок у Сумах. На сьогодні він уже відсторонений від посади. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталя Науменко.