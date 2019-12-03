Из-за задымления эвакуировали столичный вуз

"3 декабря в 13:25 в Службу спасения 101 поступила информация о задымлении в помещении одного из городских учреждений высшего образования, который находится на ул. Героев Сталинграда в Оболонском районе", - сообщили в ГСЧС.

Проведя разведку, спасатели установили, что в подвальном помещении заведения произошло короткое замыкание в электрощитовой, без последующего горения. Спасатели, которые работали на месте, провели профилактические действия по предупреждению возможного возгорания.

Сообщается, что во время данного события, еще до приезда пожарных, из помещения вывели всех студентов и работников учреждения. Никто не пострадал.

Напомним, в Полтаве произошел масштабный пожар на складах.