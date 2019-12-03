Через задимлення евакуйовували столичний виш

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. В одному із закладів вищої освіти Києва сталось задимлення через коротке замикання в електрощитовій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило ГУ ДСНС України у Києві, передає УНН.

"3 грудня о 13:25 до Служби порятунку 101 надійшла інформація про задимлення в приміщенні одного із міських закладів вищої освіти, що знаходиться на вул. Героїв Сталінграда в Оболонському районі", - повідомили у ДСНС.

Провівши розвідку, рятувальники встановили, що в підвальному приміщенні закладу сталось коротке замикання в електрощитовій, без послідуючого горіння. Рятувальники, які працювали на місці, провели профілактичні дії щодо попередження можливого займання.

Повідомляється, що під час даної події, ще до приїзду пожежників, з приміщення вивели усіх студентів та працівників закладу. Жодна особа не постраждала.

Нагадаємо, у Полтаві сталася масштабна пожежа на складах.

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