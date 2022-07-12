Из-за вражеских обстрелов в Херсонской области ежедневно горят леса и поля: в июле было 75 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Из-за вражеских обстрелов в Херсонской области ежедневно горят леса и поля. С начала июля чрезвычайники зафиксировали 75 пожаров почти на 300 тыс. га. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
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"Херсонская область: в результате обстрелов в области ежедневно горят леса и поля. Только с начала июля чрезвычайники зафиксировали 75 пожаров на почти 300 тысяч гектарах. Критическая ситуация в этом плане в Бериславском районе и населенных пунктах, граничащих с соседними областями", – говорится в сообщении.
Добавим
Отметили, что в области и дальше происходят новые назначения местных коллаборантов, захват учреждений и учебных заведений.
"В частности, был захвачен институт животноводства степных районов "Аскания Нова". В целом ситуация в области критическая", – добавили в ОВА.
Напомним
Полиция открыла уголовное производство по захвату военными рф института животноводства "Аскания-Нова" на временно захваченной Херсонской области.
Из-за вторжения рф не менее 900 украинских заповедников находятся в опасности. В общей сложности это 1,2 млн га природоохранных территорий Украины.