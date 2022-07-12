Через ворожі обстріли на Херсонщині щодня горять ліси та поля: у липні було 75 пожеж

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"Херсонщина: внаслідок обстрілів в області щоденно горять ліси та поля. Лище з початку липня надзвичайники зафіксували 75 пожеж на майже 300 тисяч гектарах. Критична ситуація у цьому плані в Бериславському районі та населених пунктах, які межують із сусідніми областями", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Зазначили, що на Херсонщині і далі відбуваються нові призначення місцевих колаборантів, захоплення установ та навчальних закладів.

"Зокрема, було захоплено інститут тваринництва степових районів "Асканія Нова". В цілому ситуація в області критична", – додали в ОВА.

Нагадаємо

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо захоплення військовими рф інституту тваринництва "Асканія-Нова" на тимчасово захопленій Херсонщині.

Через вторгнення рф щонайменше 900 українських заповідників перебувають у небезпеці. Загалом це 1,2 млн га природоохоронних територій України.