Через ворожі обстріли на Херсонщині щодня горять ліси та поля: у липні було 75 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Через ворожі обстріли у Херсонській області щодня горять ліси та поля. З початку липня надзвичайники зафіксували 75 пожеж на майже 300 тис. га. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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"Херсонщина: внаслідок обстрілів в області щоденно горять ліси та поля. Лище з початку липня надзвичайники зафіксували 75 пожеж на майже 300 тисяч гектарах. Критична ситуація у цьому плані в Бериславському районі та населених пунктах, які межують із сусідніми областями", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Зазначили, що на Херсонщині і далі відбуваються нові призначення місцевих колаборантів, захоплення установ та навчальних закладів.
"Зокрема, було захоплено інститут тваринництва степових районів "Асканія Нова". В цілому ситуація в області критична", – додали в ОВА.
Нагадаємо
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо захоплення військовими рф інституту тваринництва "Асканія-Нова" на тимчасово захопленій Херсонщині.
Через вторгнення рф щонайменше 900 українських заповідників перебувають у небезпеці. Загалом це 1,2 млн га природоохоронних територій України.