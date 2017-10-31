Через военную агрессию на Донбассе более 1,4 тыс. Женщин овдовели

"За три года войны в Донбассе погибло 2328 армейцев вооруженных сил, из них 3 женщины, ранены более 8300 военных, среди них 24 женщины. 1369 украинок стали вдовами, почти 2200 мам потеряли своих сыновей воинов. По оценкам ООН количество погибших на Донбассе - более 10 000, ранено 25000 ", - сообщила первый заместитель председателя ВР.

"Вблизи линии соприкосновения, в постоянной зоне риска проживает почти 30 000 детей. Есть 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыму", - написала Геращенко.

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"В оккупированном Донбассе остается 152 заложники. Некоторые в неволе уже три года. Среди заложников - журналисты, волонтеры и 9 женщин. Более года боевики удерживают в тюрьме 6 подростков. К заложников не допускают МККК и международные организации. В России содержатся десятки политзаключенных - Украинские и крымских татар исключительно по проукраинскую позицию ", - сообщила она.

Также она отметила, что одной из самых страшных проблем остаются мины. Зафиксировано 1200 случаев подрывов, минами искалечено 68 детей. Мы очень благодарны Великобритании за поддержку программ по гуманитарному разминированию.

Все больше украинок идут по контракту в армию. Есть почти 24 000 женщин - военнослужащих, из них 3000 - офицеры. Среди волонтеров, которые с первого дня помогают армии, переселенцам, пострадавшим - большинство женщины.

"В течение работы гуманитарной минской подгруппы нам удалось освободить более 70 заложников. Нам удалось освободить трех пленников из российских тюрем. Но уже год освобождения заложников заблокировано", - добавила Геращенко.