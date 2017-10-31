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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17747 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77920 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139713 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110739 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112671 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109998 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102339 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Через военную агрессию на Донбассе более 1,4 тыс. Женщин овдовели

Через военную агрессию на Донбассе более 1,4 тыс. Женщин овдовели

Киев  •  УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что через военную агрессию на Донбассе 1369 женщин стали вдовами. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"За три года войны в Донбассе погибло 2328 армейцев вооруженных сил, из них 3 женщины, ранены более 8300 военных, среди них 24 женщины. 1369 украинок стали вдовами, почти 2200 мам потеряли своих сыновей воинов. По оценкам ООН количество погибших на Донбассе - более 10 000, ранено 25000 ", - сообщила первый заместитель председателя ВР.

"Вблизи линии соприкосновения, в постоянной зоне риска проживает почти 30 000 детей. Есть 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыму", - написала Геращенко.

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"В оккупированном Донбассе остается 152 заложники. Некоторые в неволе уже три года. Среди заложников - журналисты, волонтеры и 9 женщин. Более года боевики удерживают в тюрьме 6 подростков. К заложников не допускают МККК и международные организации. В России содержатся десятки политзаключенных - Украинские и крымских татар исключительно по проукраинскую позицию ", - сообщила она.

Также она отметила, что одной из самых страшных проблем остаются мины. Зафиксировано 1200 случаев подрывов, минами искалечено 68 детей. Мы очень благодарны Великобритании за поддержку программ по гуманитарному разминированию.

Все больше украинок идут по контракту в армию. Есть почти 24 000 женщин - военнослужащих, из них 3000 - офицеры. Среди волонтеров, которые с первого дня помогают армии, переселенцам, пострадавшим - большинство женщины.

"В течение работы гуманитарной минской подгруппы нам удалось освободить более 70 заложников. Нам удалось освободить трех пленников из российских тюрем. Но уже год освобождения заложников заблокировано", - добавила Геращенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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