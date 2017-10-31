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Через військову агресію на Донбасі більше 1,4 тис. жінок овдовіли

Київ • УНН

 • 10581 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що через військову агресію на Донбасі 1369 жінок стали вдовами. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"За три роки війни на Донбасі загинуло 2 328 армійців збройних сил, з них 3 жінки, поранено більше 8300 військових, серед них 24 жінки. 1369 українок стали вдовами, майже 2 200 мам втратили своїх синів воїнів. За оцінками ООН кількість загиблих осіб на Донбасі - більше 10 тисяч, поранено 25000," - повідомила перший заступник голови ВР.

"Поблизу лінії зіткнення, в постійній зоні ризику проживає майже 30 тисяч дітей. Маємо 1,6 мільйони внутрішньо переміщених осіб з окупованого Донбасу і анексованого Криму," - написала Геращенко.

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"В окупованому Донбасі залишається 152 заручники. Дехто в неволі вже три роки. Серед заручників - журналісти, волонтери та 9 жінок. Більше року бойовики утримують в тюрмі 6 підлітків. До заручників не допускають МКЧХ і міжнародні організації. В Росії утримуються десятки політв'язнів - українців і кримських татар виключно за проукраїнську позицію," - повідомила вона.

Також вона зазначила, що однією з найстрашніших проблем залишаються міни. Зафіксовано 1200 випадків підривів, мінами покалічено 68 дітей. Ми дуже вдячні Великій Британії за підтримку програм по гуманітарному розмінуванню.

Все більше українок йдуть за контрактом в армію. Маємо майже 24 000 жінок - військовослужбовців, з них 3000 - офіцери. Серед волонтерів, які з першого дня допомогають арміі, переселенцям, постраждалим - більшість жінки.

"Протягом роботи гуманітарної мінської підгрупи нам вдалося звільнити більше 70 заручників. Нам вдалося звільнити трьох бранців з російських тюрем. Але вже рік звільнення заручників заблоковане," - додала Геращенко.

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