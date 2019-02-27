Из-за военного конфликта Пакистана и Индии украинцы застряли в Дели
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Из-за того, что вследствие обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном было закрыто для полетов, рейс, следовавший в Киев из Международного аэропорта Дели, прибудет в столицу со значительной задержкой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе авиакомпании МАУ.
"Из-за обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном закрыто для полетов, что привело к задержке многих рейсов, вылетающих и прибывающих в Международный аэропорт Дели, в том числе и рейса МАУ PS392", - сообщили в авиакомпании.
По словам представителей МАУ, после получения разрешения на вылет рейс будет отправлен в Киев альтернативным маршрутом, который позволит обойти закрытые зоны.
"В связи с этим самолет прибудет в столицу Украины со значительной задержкой, время которой будет сообщено дополнительно", - добавили собеседники.
Напомним, 27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в результате резкой эскалации, произошедшей через день после того, как ВВС Индии бомбили тренировочный лагерь террористов в Пакистане.
В результате правительства Индии и Пакистана закрыли воздушное пространство над приграничными областями для осуществления полетов.