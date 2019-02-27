Через військовий конфлікт Пакистану та Індії українці застрягли в Делі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Через те, що внаслідок загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном був закритий для польотів, рейс, що прямував до Києва з Міжнародного аеропорту Делі, прибуде в столицю зі значною затримкою. Про це УНН повідомили в прес-службі авіакомпанії МАУ.
"Через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном закритий для польотів, що призвело до затримки багатьох рейсів, що вилітають та прибувають до Міжнародного аеропорту Делі, в тому числі й рейсу МАУ PS392", - повідомили в авіакомпанії.
За словами представників МАУ, після отримання дозволу на виліт рейс буде відправлено до Києва альтернативним маршрутом, який дозволить оминути закриті зони.
"У зв’язку з цим літак прибуде до столиці України зі значною затримкою, час якої буде повідомлено додатково", - додали співрозмовники.
Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літака в результаті різкої ескалації, що сталася через один день після того, як ВПС Індії бомбардували тренувальний табір терористів в Пакистані.
Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.