Через військовий конфлікт Пакистану та Індії українці застрягли в Делі

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Через те, що внаслідок загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном був закритий для польотів, рейс, що прямував до Києва з Міжнародного аеропорту Делі, прибуде в столицю зі значною затримкою. Про це УНН повідомили в прес-службі авіакомпанії МАУ.