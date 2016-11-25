Из-за утечки ядохимикатов Херсонской области грозит экологическая катастрофа

В общем, в регионе сохраняется более двух тысяч тонн опасных химикатов. По подсчетам областных чиновников, на их утилизацию необходимо более 100 млн. гривен, которые государство не дает.

В советское время на бывшей стратегический объект в Каланчацком районе едва ли не со всей области свозили остатки удобрений. В 2000 году яд временно поместили в бетонные контейнеры. Но временное место хранения стало постоянным. Вывезти и утилизировать опасные склады власти обещали перед каждыми выборами. Но как только выборы заканчивались, о химикатах забывали.

Последствия такого безразличия уже почувствовали люди в селе Мирное, где на окраине под открытым небом стоят 174 тонны яда в бетонных резервуарах. С ядохимикатами люди в селе связывают резкое увеличение случаев онкозаболеваний.

Нам ориентировочно сказали, что вывоз одной тонны ядохимикатов будет стоить примерно 7 тыс. долларов. Не будет таких денег у нас, совсем не будет ", - сообщила поселковый голова Мирного Анжела Реут.

В поселковом совете показали 15-летнюю переписку с правительством, уверяя, что сверху только переводят стрелки вниз. Теперь, несмотря на децентрализацию, вывоз отходов предложили осуществлять за деньги сельских бюджетов.

Экологи уже назвали химические склады бомбой замедленного действия, которая может взорваться в любой момент.

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Несмотря на это, три года власть не выделяет средства на их утилизацию .