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Через витік отрутохімікатів Херсонщині загрожує екологічна катастрофа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Херсонщині протікають діжки з отрутохімікатами, через що регіону загрожує екологічна катастрофа, повідомляє УНН з посиланням на 24 канал.

Через витік отрутохімікатів Херсонщині загрожує екологічна катастрофа

Загалом, в регіоні зберігається понад дві тисячі тонн небезпечних хімікатів. За підрахунками обласних чиновників, на їх утилізацію необхідно понад 100 мільйонів гривень, які держава не дає.

За радянських часів на колишній стратегічній об'єкт у Каланчацькому районі ледь не з усієї області звозили залишки добрив. У 2000 році отруту тимчасово помістили в бетонні контейнери. Але тимчасове місце зберігання стало постійним. Вивезти та утилізувати небезпечні склади влада обіцяла перед кожними виборами. Але як тільки вибори закінчувалися, про хімікати забували.

Наслідки такої байдужості вже відчули люди у селі Мирне, де на околиці просто неба стоять 174 тонни отрути в бетонних резервуарах. З отрутохімікатами люди у селі пов'язують різке збільшення випадків онкозахворювань.

2Нам орієнтовно сказали, що вивезення однієї тони отрутохімікатів буде коштувати приблизно 7 тисяч доларів. Не буде таких грошей у нас, зовсім не буде", – повідомила селищний голова Мирного Анжела Реут.

В селищній раді показали 15-річне листування з урядом, запевняючи, що зверху лише переводять стрілки до низу. Тепер, зважаючи на децентралізацію, вивезення відходів запропонували здійснювати за гроші сільських бюджетів.

Екологи вже назвали хімічні склади бомбою уповільненої дії, яка може вибухнути будь-коли.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Незважаючи на це, три роки влада не виділяє кошти на їх утилізацію

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