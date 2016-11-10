Из-за утечки аммиака на пивоварне Carlsberg пострадали 22 человека, один погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В центре Нортгемптона на пивоваренной компании Carlsberg произошла утечка аммиака, в результате чего погиб один сотрудник предприятия и 22 человека пострадали, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что в больницу с различными ранениями были доставлены 22 человека, среди которых 11 сотрудников пивоварни, девять пожарных и два полицейских.
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При этом один сотрудников завода - 51-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии.
Сейчас выясняются причины возникновения события.