Из-за утечки аммиака на пивоварне Carlsberg пострадали 22 человека, один погибший

Отмечается, что в больницу с различными ранениями были доставлены 22 человека, среди которых 11 сотрудников пивоварни, девять пожарных и два полицейских.

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При этом один сотрудников завода - 51-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии.

Сейчас выясняются причины возникновения события.