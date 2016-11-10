Через витік аміаку на пивоварні Carlsberg постраждали 22 людини, один загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У центрі Нортгемптона на пивоварні компанії Carlsberg стався витік аміаку, в результаті чого загинув один співробітник підприємства і 22 людини постраждали, передає УНН з посиланням на Sky News.
Відзначається, що в лікарню з різними пораненнями були доставлені 22 людини, серед яких 11 співробітників пивоварні, дев’ять пожежних і два поліцейських.
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При цьому один співробітників заводу — 51-річний чоловік — знаходиться у важкому стані.
Наразі з’ясовуються причини виникнення події.