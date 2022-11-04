Из-за отключений света киевлян призвали не пользоваться лифтами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Жителей Киева призвали не пользоваться лифтами за 30-40 минут до запланированного отключения света. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
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"Жителей Киева призывают не пользоваться лифтами в период стабилизационных отключений электроэнергии в доме. Поскольку возможны определенные отклонения от графиков, следует планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, из-за аварийных и стабилизационных отключений света в Киеве возросло количество вызовов на деблокирование дверей лифта.
Как действовать, если "застряли" в лифте:
1. Успокойтесь и постарайтесь понять, что ничего страшного не произошло и не стоит паниковать;
2. Не нажимайте на все кнопки подряд, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно;
3. Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы, чтобы сообщить о проблеме и местонахождении;
4. Если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не отвечают или не имеют возможности приехать, позвоните в службу "101";
5. Если у вас при себе нет телефона или отсутствует мобильная связь, позовите на помощь жильцов дома;
6. Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду. Если есть вода, пейте ее умеренно. Если состояние не улучшилось, положите вещи на пол и присядьте, вытянув ноги.
7. После приезда аварийной бригады четко следуйте всем ее инструкциям.
Напомним
Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, со 2 ноября на всех троллейбусных маршрутах Киева будут ездить автобусы.