Через відключення світла киян закликали не користуватися ліфтами

Цитата

"Мешканців Києва закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку. Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, через аварійні та стабілізаційні відключення світла у Києві зросла кількість викликів на деблокування дверей ліфта.

Як діяти, якщо "застрягли" у ліфті:

1. Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати;

2. Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно;

3. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, щоб повідомити про проблему і своє місцеперебування;

4. Якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби "101";

5. Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку;

6. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, розстебніть або зніміть верхній одяг. Якщо є вода, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.

7. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

Нагадаємо

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, з 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах Києва їздитимуть автобуси.