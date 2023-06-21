Из-за отключения электроэнергии в нескольких районах Киева снижено давление водоснабжения

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"Из-за аварийного отключения электроэнергии в столице обесточены несколько водопроводных и канализационных помповых станций "Киевводоканала". В связи с этим временно снижено давление водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах", - говорится в сообщении.

Как информирует "Киевводоканал", давление водоснабжения будет постепенно восстанавливаться после завершения ремонта на электросетях.

"Обращаем внимание жителей многоэтажных домов, что давление на верхних этажах обычно обеспечивается дополнительными станциями подкачки, на запуск которых требуется больше времени", - отмечается в сообщении.

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Дополнение

ДТЭК сообщает, что сейчас все экстренные отключения электроэнергии, которые были применены в Киевской области - отменены.