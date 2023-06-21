Через відключення електроенергії у кількох районах Києва понижено тиск водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Києві через відключення електроенергії у кількох районах понижено тиск водопостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
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"Через аварійне відключення електроенергії у столиці знеструмлено декілька водопровідних і каналізаційних помпових станцій "Київводоканалу". У зв’язку з цим тимчасово понижено тиск водопостачання в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах", - йдеться в повідомленні.
Як інформує "Київводоканал", тиск водопостачання буде поступово відновлюватись після завершення ремонту на електромережах.
"Звертаємо увагу мешканців багатоповерхових будинків, що тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечується додатковими станціями підкачки, на запуск яких потрібно більше часу", - зазначається в повідомленні.
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Доповнення
ДТЕК повідомляє, що наразі всі екстрені відключення електроенергії, які були застосовані до Київської області - скасовані.