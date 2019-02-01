Из-за тумана в Украине закрыли два морских канала, с ограничениями работают четыре порта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине закрыли два морских канала из-за неблагоприятных погодных условий, еще четыре порта работают с ограничениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные АМПУ.
По состоянию на 1 февраля, закрыты для прохода судов Бугско-Днепровско-лиманский и Херсонский морской каналы. В морских портах “Николаев”, “Ольвия”, “Херсон” ограниченно лоцманские проводки судов, в порту “Рени” ограничено грузовые операции с зерновыми.
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Как отмечают в ведомстве, меры приняты из-за тумана.
Ранее сообщал УНН, что сегодня в Украине синоптики объявили желтый уровень опасности из-за тумана.